Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşıyor. Kendi seyircisi önünde 3 puanı hedefleyen ev sahibi ekip, bu galibiyetle puan cetvelinde üst basamaklara çıkmayı amaçlıyor. Zirvedeki rakibiyle arasında 3 puanlık fark bulunan konuk takımın ise puan kaybetmeye tahammülü yok. Futbolseverlerin merakla araştırdığı Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm bu ayrıntılara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda sahne alacak. Karşılaşma 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.