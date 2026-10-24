CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 12. haftasında Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ile devam ediyor. Ev sahibi takım, taraftarının desteği ile mücadeleden galip ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Lider ile arasında 3 puan bulunan konuk ekibin ise hata yapma şansı yok. Peki Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 07:52
Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bandırmaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK kozlarını paylaşıyor. Kendi seyircisi önünde 3 puanı hedefleyen ev sahibi ekip, bu galibiyetle puan cetvelinde üst basamaklara çıkmayı amaçlıyor. Zirvedeki rakibiyle arasında 3 puanlık fark bulunan konuk takımın ise puan kaybetmeye tahammülü yok. Futbolseverlerin merakla araştırdığı Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm bu ayrıntılara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

👉🏻Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçını takip etmek için tıkla

BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda sahne alacak. Karşılaşma 13.30'da başlayacak.

BANDIRMASPOR-IĞDIR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray yönetiminden derbi öncesi dev prim kararı!
G.Saray'da Fernandes ısrarı sürüyor!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Berat Albayrak'ın hedef alınmasının perde arkası: Hedef Erdoğan'ı yalnızlaştırmak!
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal derbi planını belirledi!
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:42
Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? 10:20
Valencia-Villarreal maçı ne zaman? Valencia-Villarreal maçı ne zaman? 10:11
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 09:59
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 09:40
Napoli-Roma maçı ne zaman? Napoli-Roma maçı ne zaman? 09:29
Daha Eski
Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? 09:10
Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? 08:39
Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? 08:32
Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? 08:25
Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? 08:19
Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 08:11