Manisa FK'de Nestor El Maestro dönemi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktörlük görevine Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu getirdi. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adam ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 16:21
Kulübün açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Manisa Futbol Kulübü ailesine katılan teknik direktörümüz Nestor El Maestro ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.