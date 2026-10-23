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Anasayfa TFF 1.Lig Boluspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta Boluspor-Vanspor maçıyla başlıyor. Peki, Boluspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Boluspor-Vanspor maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 09:13
Boluspor-Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boluspor-Vanspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasının açılış maçında Boluspor ile Vanspor karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Emrullah Baydar yönetecek. Baydar'ın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Ferhat Çalar yapacak.

Mücadele öncesi henüz galibiyeti bulunmayan Boluspor, 1 puanla son sırada bulunuyor. 7 puanlı Vanspor ise 18. sırada yer alıyor.

BOLUSPOR-VANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak Boluspor-Vanspor maçı, 23 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor, beIN SPORTS 2 ve tabii'den canlı yayınlanacak.

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