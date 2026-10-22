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Anasayfa TFF 1.Lig Seriyi sürdüreceğiz

Seriyi sürdüreceğiz

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, “Antalyaspor zor bir deplasman olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Galibiyet serimizi sürdürerek üst sıralara çıkacağız” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Seriyi sürdüreceğiz

Bodrum FK, gözünü Antalyaspor maçına çevirdi. Yeşil- beyazlılar, tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. Bu haftaki rakipleri Antalyaspor'un çok tecrübeli bir ekip olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Burhan Eşer, "Antalya zor bir deplasman olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz. Bu galibiyet serisini sürdürdüğümüzde üst sıralara daha yakın olacağız" dedi.

BODRUMSPOR HEDEFSİZ KALMAZ

Eşer, "Lig uzun bir maraton. Biz maç maç bakacağız, maç maç ilerleyeceğiz. Maçları kazandıktan sonra hedefimiz nereye götürecekse onun çabasının içinde olacağız. Çünkü Bodrumspor hiçbir zaman hedefsiz bir takım olmamıştır. Biz her zaman oyuncu grubuna çok inanıyoruz, onlara güveniyoruz ve bu oyuncu grubunun neler yapabileceğini biliyoruz. Antalya'da istediğimiz oyunu ve galibiyeti alacağız" ifadelerini kullandı.

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