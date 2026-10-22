Kayserispor’da hedef 35 puan

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, ligde milli ara öncesinde oynayacağı 3 karşılaşmaya odaklandı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takım, önündeki zorlu maç takvimini kayıpsız geçerek puanını 35'e yükseltmek istiyor. Hedefini 3te 3 olarak belirleyen sarı-kırmızılılar ilk sınavını Pendik deplasmanında verecek. Pendikspor karşılaşmasının ardından Muğlaspor'u ağırlayacak. Son karşılaşmasını ise Ümraniyespor deplasmanında oynayacak. Üç maçtan alınacak 9 puan, Kayserispor'un milli araya hem moral hem de puan avantajıyla girmesini sağlayacak.