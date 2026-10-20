Timsah geçit vermedi

Bursaspor, kendi sahasında Pendikspor’u üstün bir oyunun ardından 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Yeşil-beyazlıların gollerini Halil Akbunar ve Iheanacho attı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor, 11. hafta maçında sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, kendi taraftarı önünde maça oldukça arzulu ve baskılı başladı. 10. dakikada Halil Akbunar sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. Oyunun mutlak hakimi olan ve ikinci yarıda da tempoyu kontrol eden Bursaspor, 62'de ligi sallayan gol makinesi Kelechi Iheanacho'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi ve galibiyeti perçinledi. Nijeryalı forvet Iheanacho, profesyonel liglerde üst üste oynadığı tüm maçlarda fileleri havalandırarak inanılmaz gol serisini ve Türk futbol tarihindeki tarihi formunu bu maçta da sürdürdü. Gelecek hafta Bursaspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Pendik ise sahasında Kayseri'yi ağırlayacak.