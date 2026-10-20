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Anasayfa TFF 1.Lig Kayserispor’a FIFA’dan 2 yeni transfer yasağı!

Kayserispor’a FIFA’dan 2 yeni transfer yasağı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'a FIFA'dan 2 yeni transfer yasağı geldi. İşte haberin tüm detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 15:41
Kayserispor’a FIFA’dan 2 yeni transfer yasağı!

Kayserispor; eski futbolcusu Ali Karimi ve antrenör Vito Tercolo'dan kaynaklanan alacak dosyası nedeniyle FIFA tarafından yeni 2 transfer ve tescil yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Kayserispor'umuzun FIFA nezdindeki transfer yasaklarına ilişkin son durum aşağıdaki şekildedir. Son olarak Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından kaynaklanan iki yeni transfer yasağı daha kulübümüze bildirilmiştir. Transfer yasağına konu dosyalar ve tutarları;

1. Erling Moe: 120.000 Euro

2. Hussain Etzaz Mozafar: 60.000 Euro

3. Trond Strande: 60.000 Euro

4. Carlos Mané: 75.000 Euro

5. Mehdi Bourabia: 456.000 Euro

6. Ali Karimi: 1.007.000 Euro

7. Vito Tercolo: 156.000 Euro

Toplam dosya sayısı: 7

Toplam tutar: 1.934.000 Euro

Son gelen iki dosyanın toplam tutarı 1.163.000 Euro olup söz konusu transfer yasaklarının tamamı 'öde-kaldır' niteliğindedir. Bu kapsamda, ilgili dosyalardaki borçların ödenmesi ve FIFA nezdindeki gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasaklarının kaldırılması mümkündür. Kulübümüzün transfer yasaklarına konu dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması yönündeki çalışmaları titizlikle ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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