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Anasayfa TFF 1.Lig TURKA Esenler Erokspor-Mardinspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

TURKA Esenler Erokspor-Mardinspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de TURKA Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde Erokspor-Mardinspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma canlı izlenebilecek mi? İşte merak edilenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 09:17 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 09:18
TURKA Esenler Erokspor-Mardinspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

TURKA Esenler Erokspor-Mardin Spor karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında TURKA Esenler Erokspor, sahasında Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak. Ligde üst sıraları hedefleyen Mardin temsilcisi, İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmek isterken ev sahibi ekip taraftarı önünde çıkış arayacak. İki takımın lig tablosundaki farklı konumları, karşılaşmanın önemini artırıyor. Peki, TURKA Esenler Erokspor-Mardinspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte mücadeleye dair son bilgiler.

TURKA ESENLER EROKSPOR-MARDİNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TURKA Esenler Erokspor ile Mardin 1969 Spor arasındaki karşılaşma, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki mücadele, İstanbul'daki Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak.

EROKSPOR-MARDİNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TURKA Esenler Erokspor-Mardin 1969 Spor karşılaşması, TRT'nin yayın akışına göre TRT Kurdî ekranlarından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON MAÇLARINDA ALDIĞI SONUÇLAR

Mardin 1969 Spor, son iki lig maçında Bursaspor'u deplasmanda 2-1, Fatih Karagümrük'ü ise sahasında 1-0 mağlup etti. Konuk ekip, İstanbul deplasmanına iki maçlık galibiyet serisiyle çıkacak.

TURKA Esenler Erokspor ise İstanbulspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi, son iki karşılaşmada elde ettiği sonuçları Mardinspor önünde galibiyetle geliştirmeyi hedefliyor.

TURKA ESENLER EROKSPOR-MARDİNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Burak Kamalak yönetecek.

Kamalak'ın yardımcılıklarını Salih Burak Demirel ve Demirhan Emir üstlenecek. Dördüncü hakem ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

TURKA ESENLER EROKSPOR-MARDİNSPOR CANLI TAKİP EKRANI

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