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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Manisa FK - Muğlaspor maçı saat kaçta, yayın bilgileri neler?

Manisa FK - Muğlaspor maçı saat kaçta, yayın bilgileri neler?

Manisa FK ile Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'de kritik bir sınava çıkıyor. Manisa FK-Muğlaspor maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Detaylar haberin devamında...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 10:04
Manisa FK - Muğlaspor maçı saat kaçta, yayın bilgileri neler?

Manisa FK - Muğlaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Manisa FK, sahasında Muğlaspor'u konuk edecek. Ligde birbirine yakın konumda bulunan iki takımın mücadelesi öncesinde gözler Manisa'ya çevrildi. Ev sahibi ekip taraftarı önünde kazanarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlarken Muğlaspor ise deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda karşılaşan iki takımın yeniden kozlarını paylaşacağı mücadele öncesinde yayın bilgileri de belli oldu. Peki, Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak?

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Manisa FK ile Muğlaspor, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak mücadele, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilecek.

MANİSA FK-MUĞLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İki takım arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

Manisa FK-Muğlaspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT'nin resmî yayın akışında da yer alan mücadele, futbolseverler tarafından şifresiz olarak takip edilebilecek.

MANİSA FK VE MUĞLASPOR ARASINDA KRİTİK PUAN MÜCADELESİ

2026-2027 sezonuna dalgalı bir başlangıç yapan iki takım, ligde geride kalan 10 haftanın ardından birbirine yakın sıralarda yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun güncel puan tablosuna göre Muğlaspor, 12 puanla 13. sırada bulunuyor. Manisa FK ise topladığı 10 puanla 14. basamakta yer alıyor.

Muğlaspor, çıktığı 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Manisa FK ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

MANİSA FK SAHASINDA KAZANMAK İSTİYOR

Manisa FK, Muğlaspor karşılaşmasına ligdeki beş maçlık galibiyet hasretiyle çıkıyor.

Siyah-beyazlı ekip, son beş haftada Iğdır FK, Bursaspor, İstanbulspor ve Kayserispor'a yenilirken Esenler Erokspor ile berabere kaldı.

Manisa temsilcisi, Muğlaspor karşısında kazanarak hem kötü gidişi sonlandırmak hem de rakibini puan sıralamasında geride bırakmak istiyor.

MUĞLASPOR DEPLASMANDA ÜÇ PUAN PEŞİNDE

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, bu sezon elde ettiği iki galibiyetin ardından ligde istikrarlı sonuçlar almakta zorlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, son karşılaşmasında Bursaspor'a 3-0 mağlup oldu. Öncesindeki haftalarda Fatih Karagümrük ve Iğdır FK ile berabere kalan Muğlaspor, Manisa deplasmanında galibiyet arayacak.

Muğlaspor'un ligdeki iki galibiyeti Boluspor ve Ümraniyespor karşısında geldi.

MANİSA FK-MUĞLASPOR REKABETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

İki takım, 29 Ekim 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda karşı karşıya geldi.

Manisa'daki mücadeleyi Muğlaspor, Mehmet Yiğit ve Çağrı Fedai'nin kaydettiği gollerle 2-0 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

O karşılaşmada hakem olarak görev yapan Ayberk Demirbaş, 19 Ekim 2026'daki lig mücadelesini de yönetecek.

MANİSA FK - MUĞLASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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