Kayseri Takıldı

1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların üst üste aldığı 5 maçlık galibiyet serisi böylece son buldu. Kayserispor'un gollerini 71. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada Florent Hasani kaydetti. Batman Petrolspor'un golleri ise 2. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Yasir Subaşı'ndan geldi. Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrol ise 20'ye yükseltti.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılar 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirvedeki yerini korudu. Kayseri temsilcisi Esenler Erok, İstanbul Mardin, Manisa ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından 5 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Pendikspor'a konuk olacak. Batman ise Erokspor'u ağırlayacak.