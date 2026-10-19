CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Kayseri Takıldı

Kayseri Takıldı

Son 5 maçta kazanan Kayseri, sahasında Batman Petrol ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların gollerini Hasani (2) attı. Yarasaların gollerini Gökhan ve Yasir kaydetti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Kayseri Takıldı

1. Lig'in 11. haftasında Kayserispor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların üst üste aldığı 5 maçlık galibiyet serisi böylece son buldu. Kayserispor'un gollerini 71. dakikada penaltıdan ve 82. dakikada Florent Hasani kaydetti. Batman Petrolspor'un golleri ise 2. dakikada Gökhan Altıparmak ve 88. dakikada Yasir Subaşı'ndan geldi. Kayserispor puanını 26'ya, Batman Petrol ise 20'ye yükseltti.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Sarı-kırmızılar 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirvedeki yerini korudu. Kayseri temsilcisi Esenler Erok, İstanbul Mardin, Manisa ve Antalyaspor galibiyetlerinin ardından 5 hafta sonra puan kaybı yaşadı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Pendikspor'a konuk olacak. Batman ise Erokspor'u ağırlayacak.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
Greenwood'u bekleyen büyük tehlike!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
İmamoğlu’nun 4 günlük fiyasko savunması: Köşeye sıkıştı yolsuzluk iddialarını cevaplamadı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Italiano derbinin parolasını çözdü!
Trabzonspor'da dev Beşiktaş planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları Esenler Erokspor-Mardinspor maçı detayları 09:17
Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri Fatih Karagümrük - Keçiörengücü maçı bilgileri 08:37
‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ ‘Batrakov takımın yeni lideri olacak’ 07:32
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? 06:55
Dev derbi Kartal’ın Dev derbi Kartal’ın 01:18
Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! Türk futbolunun Trabzonspor’a borcu var! 01:14
Daha Eski
Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe Antalyaspor’dan Boğa’ya darbe 01:13
Adalı: Hakem konuşmayalım Adalı: Hakem konuşmayalım 01:11
"Takımın en ciddi ismi..." "Takımın en ciddi ismi..." 00:54
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... 00:54
Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... 00:54
İstanbul'da kazanan Başakşehir! İstanbul'da kazanan Başakşehir! 00:55