Iğdır tek golle güldü

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, Aktepe Stadı'nda konuk ettiği Boluspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan üç puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Leandro Bacuna, 72. dakikada attığı golle Iğdır FK'ya galbiiyeti getiren golü attı. Iğdır FK gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Artı Değer Varspor'u konuk edecek.