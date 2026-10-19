Bursaspor'da Iheanacho'ya bagaj dolusu karpuz hediye edildi

Bursaspor Kaptanı Ertuğrul Ersoy'un, Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'nun 'yaz kış karpuz yediğini' belirterek Karacabeylilere yaptığı esprili çağrı cevapsız kalmadı. Karacabeyli taraftar İsmail Tepe, bagajına yüklediği 16 karpuzu Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'ne götürerek kaptan Ertuğrul Ersoy ve futbolculara teslim etti.

Bursaspor Kaptanı Ertuğrul Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada takıma kısa sürede uyum sağlayan ve performansıyla dikkat çeken Nijeryalı Golcü Kelechi Iheanacho'nun karpuza olan tutkusundan bahsetmişti. Tecrübeli futbolcu, 'Kelechi yaz kış karpuz yiyor. Buradan Karacabeyli arkadaşlara sesleniyorum; kendisine 'Sen böyle gol atmaya devam et, ben sana yaz kış karpuz bulurum. Onlara da selam olsun' ifadelerini kullanması üzerine Karacabeyli yeşil-beyazlı taraftarlar harekete geçti.

16 ADET KARPUZLA TESİSLERE GİTTİ

Yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Karacabeyli Bursaspor taraftarı İsmail Tepe, oğlu Devran Can Tepe ve arkadaşı Adnan Aydın ile birlikte 16 adet karpuzu aracının bagajına yükleyerek Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne gitti. Bursasporlu taraftarları, tesislerde kaptan Ertuğrul Ersoy'un yanı sıra futbolculardan Kerem Matışlı, Hüseyin Maldar, Ivan Saranic, Soner Aydoğdu ve Emirhan Başyiğit karşıladı. Karpuzları teslim alan yeşil-beyazlı futbolcular, gösterdiği duyarlılıktan dolayı İsmail Tepe ve beraberindekilere teşekkür etti.

'BURSASPOR BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ'

Bursaspor'un kendileri için bir sevdadan öte olduğunu belirten İsmail Tepe, "Bursaspor bizim vazgeçilmezimiz. Kaptanımız Ertuğrul Ersoy'un, Kelechi Iheanacho'nun karpuz sevgisini anlatıp Karacabeylilerden karpuz istemesi üzerine hemen aracımın bagajına karpuzları yükleyip buraya geldim. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve Süper Lig'e yeniden çıkacağız" dedi.