Bursaspor - Orfa Yapı Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, sahasında Orfa Yapı Pendik ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Mustafa Er yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Muğlaspor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Konuk ekip Orfa Yapı Pendik ise teknik direktör ayrılığının ardından çıkacağı karşılaşmada kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Peki, Bursaspor - Orfa Yapı Pendik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele şifresiz mi yayınlanacak?

BURSASPOR - ORFA YAPI PENDİK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile Orfa Yapı Pendik arasındaki Trendyol 1. Lig 11. hafta karşılaşması, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

BURSASPOR - ORFA YAPI PENDİK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Orfa Yapı Pendik mücadelesi, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki karşılaşma, TRT Spor üzerinden şifresiz olarak da takip edilebilecek.

BURSASPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Topladığı 22 puanla üçüncü sırada bulunan Bursa temsilcisi, bu süreçte 20 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Yeşil-beyazlılar, son lig maçında Muğlaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Kelechi Iheanacho'nun iki gol kaydettiği mücadelede Hüseyin Maldar da skora katkı sağladı.

ORFA YAPI PENDİK ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Orfa Yapı Pendik, 10 karşılaşmada topladığı 10 puanla 16. sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Son karşılaşmasında Artı Değer Vanspor FK'ye 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Bursa deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

ORFA YAPI PENDİK'TE TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Orfa Yapı Pendik, 15 Ekim'de yaptığı açıklamayla teknik direktör Umut Eskiköy ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Bursaspor karşılaşmasının hazırlıkları, Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu Fikret Akdemir yönetiminde sürdürüldü.

BURSASPOR - ORFA YAPI PENDİK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmayı Melek Dakan yönetecek.

Dakan'ın yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Enes Biroğlu üstlenecek. Dördüncü hakem ise Burak Olcar olacak.

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