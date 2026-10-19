Bodrum FK gaza bastı

1. Lig'de evinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen Bodrum Futbol Kulübü bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalarken, çıkışa geçmeyi başardı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 06:50
1. Lig'de evinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen Bodrum Futbol Kulübü bu sezon ilk kez galibiyet serisi yakalarken, çıkışa geçmeyi başardı. Sarıyer deplasmanında 2 gol birden atarak yıldızlaşan Aboubakar, Bandırmaspor'u da boş geçmedi. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran Kamerunlu tecrübeli forvet takıma katkı sunmaya başladı.