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Anasayfa TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı!

Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı!

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. İşte detaylar.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 19:13
Ankara Keçiörengücü deplasmanda kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Karşılaşmayı deplasman ekibi 2-1'lik skorla kazandı.

Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 45 ve 65. dakikada Diouf kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 77. dakikada Ramazan Civelek'ten geldi.

Bu sonuçla beraber Ankara Keçiörengücü puanını 20'ye yükseltti.

Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

37. dakikada rakibi geçen Raice, sağ çaprazdan ceza sahasına girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Erkam Develi'nin vuruşunda kaleye paralel giden topu, çizgi üzerinde Diouf tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

47. dakikada Josh Esen'in pasında ceza yayı sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada Berkan Keskin'in pasıyla sağ kanattan ilerleyen Erkam Develi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Silvestri, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Fofana'nın savunmanın arkasına attığı ara pasta topla birlikte ceza sahasına giren Diouf'un sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

77. dakikada ceza sahasının sağından Muhammed Sarıkaya'nın pasında topla buluşan Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, savunmadan seken top yeniden önünde kaldı. Civelek'in uzak köşeye yerden gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

90+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağ tarafından Pesic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

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