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Anasayfa TFF 1.Lig 6 gollü mücadelede kazanan Esenler Erokspor!

6 gollü mücadelede kazanan Esenler Erokspor!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, evinde Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 22:56
6 gollü mücadelede kazanan Esenler Erokspor!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti.

Esenler Erokspor puanını 12 yaptı. Mardin 1969 Spor ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Furkan'ın rakip yarı alanın orta bölümünde, sağ kanattan kullandığı taç atışında topla buluşan Mikail, ceza sahası yayına doğru ilerleyerek sol ayağıyla yakın direğe çok sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Erce'nin solundan ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Dimitrov, sol kanatta topla buluştuktan sonra topsuz koşusuna devam eden Nafican'a pasını aktardı. Furkan'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Nafican'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

39. dakikada Faye'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Janvier, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Burak'ın gelişine vuruşunda Mardin 1969 Spor savunmasında Eray'a çarpan top, kaleci Erce'yi kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu. 2-1

51. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Wilks'in penaltı noktası üzerinde sol ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti. 2-2

77. dakikada Bahadır'ın pasında rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Furkan, sağ kanatta Nafican'dan sıyrılarak ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte Eray'a rağmen iyi yükselen Faye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+3. dakikada Yusuf, sağ kanattan ceza sahasına girerek son çizgiden topu içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Zeqiri, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Esenler Erokspor farkı ikiye çıkardı. 4-2

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