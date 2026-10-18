Vanspor - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Vanspor ile Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi, puan tablosundaki dengeler açısından önem taşıyor. Son karşılaşmasında Pendikspor'u deplasmanda mağlup eden kırmızı-siyahlılar, galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Peki, Vanspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin önemli ayrıntılar.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki Vanspor - Ümraniyespor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Vanspor ile Ümraniyespor arasındaki mücadele TRT Kurdî ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Vanspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Böylece kırmızı-siyahlı takım, Ümraniyespor karşısında ev sahibi sıfatıyla mücadele etmesine rağmen karşılaşmaya Van dışında çıkacak.

VANSPOR 6 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Vanspor, 10. haftada önemli bir galibiyet elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, 13 Ekim'de Pendikspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek altı maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Vanspor'un gollerini Jurgen Bardhi ile Muhammed Furkan Özhan kaydetti.

Son beş lig karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Van temsilcisi, Ümraniyespor önünde üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

ÜMRANİYESPOR'UN BOLUSPOR MAÇI YARIDA KALDI

Ümraniyespor'un 14 Ekim'de Boluspor ile oynadığı 10. hafta müsabakası, İstanbul'da etkili olan yoğun yağmur nedeniyle tamamlanamadı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, zeminin ağırlaşması üzerine 57. dakikada durduruldu. Verilen aranın ardından karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Mücadele durdurulduğunda Boluspor 1-0 öndeydi. Ancak karşılaşma tamamlanmadığı için bu skor kesin maç sonucu olarak değerlendirilmedi.

VANSPOR İLE ÜMRANİYESPOR ARASINDAKİ SON MAÇLAR

İki ekip, 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de iki kez karşı karşıya geldi.

14 Aralık 2025: Vanspor 0-1 Ümraniyespor

19 Nisan 2026: Ümraniyespor 1-2 Vanspor

Bu iki mücadelede takımlar birer galibiyet elde etti.

Aralarındaki önceki dört resmî karşılaşmanın kayıtlarında ise Ümraniyespor'un 3, Vanspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. Bu müsabakalarda beraberlik yaşanmadı.

VANSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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