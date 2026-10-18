CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Ümraniyespor deplasmanda Van Spor FK'yı mağlup etti!

Ümraniyespor deplasmanda Van Spor FK'yı mağlup etti!

Trendyol 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 18:22
Ümraniyespor deplasmanda Van Spor FK'yı mağlup etti!

Trendyol 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Van Spor FK, Akhisar'da ağırladığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ilk devresi golsüz berabere sonuçlanırken, Ümraniyespor 60'ıncı dakikada Blanco ile öne geçti: 1-0. Maçın 82'nci dakikasında Hostikka durumu 2-0 yaptı. Bu sonucun ardından Van Spor FK 7 puanla düşme hattında kaldı. Ümraniyespor ise 10 puana yükselip alt sıralardan az da olsa uzaklaştı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Montella'nın yeni takımı belli oluyor! Avrupa devi...
Deniz Gül'e galibiyet sonrası transfer şoku!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Fon tasfiyesinde 40,8 milyar TL'lik ödeme! 131 fondan 65'i kaldı, Hedef Portföy de kapsamda
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rennes'in genç yıldızı transfer kararını verdi!
F.Bahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim" "Doğru bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim" 18:57
Aliağa Petkimspor, F.Bahçe Tarfin'i mağlup etti! Aliağa Petkimspor, F.Bahçe Tarfin'i mağlup etti! 18:53
Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI 18:43
Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku! Trabzonspor'a derbi öncesi sakatlık şoku! 18:27
Beşiktaş, Trabzon'a ulaştı! Beşiktaş, Trabzon'a ulaştı! 18:24
Ümraniyespor deplasmanda galip! Ümraniyespor deplasmanda galip! 18:22
Daha Eski
Kayseri'de kazanan çıkmadı! Kayseri'de kazanan çıkmadı! 18:20
Iğdır FK tek golle galip Iğdır FK tek golle galip 15:35
Kocaelispor-Göztepe | CANLI Kocaelispor-Göztepe | CANLI 15:43
Milli güreşçi Ahmet Yağan'dan gümüş madalya! Milli güreşçi Ahmet Yağan'dan gümüş madalya! 15:53
F.Bahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat... F.Bahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat... 16:09
Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... Lille'den Berke açıklaması: G.Saray maçında... 16:34