Metero Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Kayseri'de devam ediyor. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Metro Holding Kayserispor, sahasında üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Batman Petrolspor'u konuk edecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek isterken Batman temsilcisi de deplasmandan puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, hakemi ve takımların son durumu...

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. İki takımın karşılaşması Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

METRO HOLDİNGKAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Metro Holding Kayserispor - Batman Petrolspor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı hakem atamalarına göre karşılaşmayı Asen Albayrak yönetecek. Mücadelede Emrah Ünal ve Oğuzhan Kocaçoban yardımcı hakem olarak görev yapacak. Dördüncü hakem ise Mustafa Hakan Belder olacak.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR LİDERLİĞİNİ KORUMAK İSTİYOR

Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki Metro Holding Kayserispor, ligin ilk 10 haftasında topladığı 25 puanla zirvede yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Metro Holding Kayserispor, son lig maçında Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek dikkat çekici formunu sürdürdü. Daha önce Manisa FK karşısında da 3-2 kazanan Kayseri ekibi, Batman Petrolspor karşısında galibiyet serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR BATMAN PETROLSPOR GALİBİYETLE MORAL BULDU

Batman Petrolspor, 11. hafta öncesinde 19 puanla ligde 4. sırada bulunuyor. Teknik direktör Selçuk Şahin'in çalıştırdığı kırmızı-beyazlı takım, 10. haftada İstanbulspor'u sahasında 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Karşılaşmada Gökhan Altıparmak iki kez fileleri havalandırırken Rahman Buğra Çağıran ve Biron da gol sevinci yaşadı. Batman temsilcisi, Metro Holding Kayserispor deplasmanında alacağı sonuçla üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI