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Anasayfa TFF 1.Lig İstanbulspor - Antalyaspor ne zaman oynanacak? Maç saati ve kanalı

İstanbulspor - Antalyaspor ne zaman oynanacak? Maç saati ve kanalı

Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz mi, muhtemel 11'ler açıklandı mı? İşte maç öncesinde merak edilenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 07:47
İstanbulspor - Antalyaspor ne zaman oynanacak? Maç saati ve kanalı

İstanbulspor - Antalyaspor mücadelesini canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı İstanbulspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-siyahlılar, sahasında galibiyet hasretine son vermeyi hedeflerken Antalyaspor, Kayserispor karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından yeniden çıkış arıyor. İki takımın puan mücadelesi öncesinde yayın programı ve kadro tercihleri de öne çıkıyor. Peki, İstanbulspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak İstanbulspor - Antalyaspor mücadelesi, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmaya Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı ev sahipliği yapacak.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor ile Antalyaspor arasındaki mücadele, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformunun yayın programında da yer alıyor. TRT Spor üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre mücadeleyi Burak Demirkıran yönetecek. Demirkıran'ın yardımcılıklarını Emre Doğu ve Abdullah Özcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Doğukan Yıldırım olacak.

İSTANBULSPOR SAHASINDA ÇIKIŞ ARIYOR

İstanbulspor, ligde oynadığı son iki karşılaşmada Esenler Erokspor'a 1-0, Batman Petrolspor'a ise 4-2 mağlup oldu. Sarı-siyahlılar, Antalyaspor karşısında kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.

Ev sahibi ekip, ilk 10 hafta sonunda 5 puan toplarken kendi sahasında oynadığı dört lig maçında galibiyet elde edemedi.

ANTALYASPOR GALİBİYET SERİSİNİ YENİDEN BAŞLATMAK İSTİYOR

Akdeniz temsilcisi, Boluspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Kayserispor'a sahasında 4-0 yenildi. Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi sona eren Antalyaspor, İstanbul deplasmanından üç puan çıkarmayı hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, 10 haftalık periyotta topladığı 15 puanla rakibinin 10 puan önünde bulunuyor.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

17 Ekim tarihli Akdeniz Gerçek haberinde paylaşılan tahmini kadrolar şöyle:

İstanbulspor: Alp Tutar, Berk Ali Nizam, Michael Ologo, Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Etienne Mendy, Dijlan Aydın, Ömer Faruk, Mamadou Fall, Alieu Cham.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Yalçın, Francis Nzaba, Ensar Buğra Tivsiz, Bünyamin Balcı, Jesper Ceesay, Soner Dikmen, Sander van de Streek, Pedrinho, Mevlüt Şimşek, Nuno da Costa.

Bu kadrolar tahmin niteliğindedir. Kesin ilk 11'ler karşılaşma öncesinde açıklanacak.

İSTANBULSPOR - ANTALYASPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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