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Anasayfa TFF 1.Lig Artı Değer Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda izlenir?

Artı Değer Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda izlenir?

Trendyol 1. Lig'de Artı Değer Vanspor ile Eminevim Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Artı Değer Vanspor-Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak? İşte merak edilenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 08:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 14:36
Artı Değer Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda izlenir?

Artı Değer Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Artı Değer Vanspor ile Eminevim Ümraniyespor kozlarını paylaşacak. Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesi, puan tablosundaki dengeler açısından önem taşıyor. Son karşılaşmasında Pendikspor'u deplasmanda mağlup eden kırmızı-siyahlılar, galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. Eminevim Ümraniyespor ise zorlu deplasmanda üç puan arayacak. Peki, Artı Değer Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele nerede oynanacak? İşte canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya ilişkin önemli ayrıntılar.

ARTI DEĞER VANSPOR - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasındaki Artı Değer Vanspor - Eminevim Ümraniyespor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ARTI DEĞER VANSPOR - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Artı Değer Vanspor ile Eminevim Ümraniyespor arasındaki mücadele TRT Kurdî ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARTI DEĞER VANSPOR - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Artı Değer Vanspor'un ev sahibi olduğu karşılaşma, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Böylece kırmızı-siyahlı takım, Eminevim Ümraniyespor karşısında ev sahibi sıfatıyla mücadele etmesine rağmen karşılaşmaya Van dışında çıkacak.

ARTI DEĞER VANSPOR 6 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Artı Değer Vanspor, 10. haftada önemli bir galibiyet elde etti.

Kırmızı-siyahlılar, 13 Ekim'de Pendikspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek altı maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Artı Değer Vanspor'un gollerini Jurgen Bardhi ile Muhammed Furkan Özhan kaydetti.

Son beş lig karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Van temsilcisi, Ümraniyespor önünde üst üste ikinci galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR'UN BOLUSPOR MAÇI YARIDA KALDI

Eminevim Ümraniyespor'un 14 Ekim'de Boluspor ile oynadığı 10. hafta müsabakası, İstanbul'da etkili olan yoğun yağmur nedeniyle tamamlanamadı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'ndaki mücadele, zeminin ağırlaşması üzerine 57. dakikada durduruldu. Verilen aranın ardından karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

Mücadele durdurulduğunda Boluspor 1-0 öndeydi. Ancak karşılaşma tamamlanmadığı için bu skor kesin maç sonucu olarak değerlendirilmedi.

ARTI DEĞER VANSPOR İLE EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR ARASINDAKİ SON MAÇLAR

İki ekip, 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de iki kez karşı karşıya geldi.

14 Aralık 2025: Artı Değer Vanspor 0-1 Eminevim Ümraniyespor

19 Nisan 2026: Eminevim Ümraniyespor 1-2 Artı Değer Vanspor

Bu iki mücadelede takımlar birer galibiyet elde etti.

Aralarındaki önceki dört resmî karşılaşmanın kayıtlarında ise Eminevim Ümraniyespor'un 3, Artı Değer Vanspor'un 1 galibiyeti bulunuyor. Bu müsabakalarda beraberlik yaşanmadı.

ARTI DEĞER VANSPOR - EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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