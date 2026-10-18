Antalyaspor deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Alieu Cham'ın sol taraftan pasında Mustafa Sol'un ceza yayı üzerinden gelişine vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

24. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Mevlüt'ün ceza sahasına ortasında kaleci Alp'in uzaklaştırmak istediği top Ahmet Sağat'a çarparak filelere gitti. 0-1

46. dakikada Pedrinho'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Ömer Faruk'un pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Mevlüt'ün içeri çevirdiği topu kale alanı önündeki Van de Streek tamamladı. 0-2

77. dakikada ceza alanına uzun gönderilen pas sonrası Ali Akman'ın göğsüyle indirdiği topu sol çaprazdaki Alieu Cham tamamlamak istedi. Yakın mesafeden vuruş sonrası meşin yuvarlak üstten auta gitti.

80. dakikada Aytaç Kara, Soner Dikmen ile orta sahada girdiği ikili mücadele sonra yerde kaldı. Yerdeyken rakibine yaptığı temas sonrası hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan (Berk Ali Nizam dk. 74), Duran Şahin, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Ilianov Iliev (Mamadou Fall dk. 70), Dijlan Aydın, Elvin Mendy, Ömer Faruk Duymaz (Aytaç Kara dk. 64), Alieu Cham, Mustafa Sol (Ali Akman dk. 70)

Yedekler: İsa Doğan, Michael Ologo, Deniz Tuncer, Kubilay Sönmez, Enver Azmi Sarialioğlu, Mario Krstovski

Teknik Direktör: Olcay Demir

Antalyaspor: Fotis Pseftis, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Francis Nzaba, Samet Karakoç, Jesper Ceesay, Pedrinho (Erdoğan Yeşilyurt dk. 69), Mevlüt Şimşek (Soner Dikmen dk. 69), Ömer Faruk Beyaz (Veysel Sarı dk. 90), Sander Van de Streek (Samet Yalçın 83), Ahmet Sağat (Ismail Chehaima dk. 83)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Arif Kocaman, Hasan Yakub İlçin, Arda Altun

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Ahmet Sağat (dk. 24), Sander Van de Streek (dk. 68) (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Aytaç Kara (dk. 80) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Yusuf Ali Özer, Emrecan Uzunhan, Elvin Mendy (İstanbulspor), Ömer Faruk Beyaz, Ahmet Sağat, Jesper Ceesay (Antalyaspor)