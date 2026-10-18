Alkışlanacak hareket

Antayaspor maçında Kayserispor'lu Benhur Keser'in rakibinin sakatlandığını gördükten sonra yaptığı hareket alkış aldı. Kayserispor yaptığı açıklamada, "Rakibin her kim olursa olsun; eğer sakatlık durumu içerisinde ise o oyunu durduran, kendi gol pozisyonunu rakibin sağlığının ardında tutan, bir Kayserisporlu için yalnızca gurur vesilesidir" denildi.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 06:50
Antayaspor maçında Kayserispor'lu Benhur Keser'in rakibinin sakatlandığını gördükten sonra yaptığı hareket alkış aldı. Kayserispor yaptığı açıklamada, "Rakibin her kim olursa olsun; eğer sakatlık durumu içerisinde ise o oyunu durduran, kendi gol pozisyonunu rakibin sağlığının ardında tutan, bir Kayserisporlu için yalnızca gurur vesilesidir" denildi.