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Anasayfa TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdırspor - Boluspor maçı hangi kanalda, nerede canlı yayınlanacak?

Alagöz Holding Iğdırspor - Boluspor maçı hangi kanalda, nerede canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Alagöz Holding Iğdırspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma nerede oynanacak, muhtemel 11'ler belli mi? İşte merak edilenler...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 08:17 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 14:06
Alagöz Holding Iğdırspor - Boluspor maçı hangi kanalda, nerede canlı yayınlanacak?

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de 11. hafta heyecanı Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde üst sıralardaki yerini korumayı hedefleyen Iğdır temsilcisi, ligde henüz galibiyet elde edemeyen Boluspor karşısında 3 puan arayacak. Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve takibini sürdüren yeşil-beyazlılar, rakibinin kötü form grafiğini değerlendirmek istiyor. Peki, Alagöz Holding Iğdırspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın bilgileri, hakemi, oynanacağı stadyum ve takımların son durumu.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Ankara'daki Aktepe Stadı'nda gerçekleştirilecek.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Kenan Koçak yönetimindeki Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Topladığı 20 puanla 3. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, Boluspor karşısında kazanarak üst sıralardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, 10 Ekim'de oynadığı Batman Petrolspor karşılaşmasından 2-1 galip ayrıldı. Ardından 14 Ekim'de Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Son 5 lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamayan Iğdır temsilcisi, Boluspor mücadelesinde de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

BOLUSPOR LİGDE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Boluspor, 2026-2027 sezonunda istediği başlangıcı yapamadı.

Kırmızı-beyazlılar, tamamlanan ilk 9 lig karşılaşmasında 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak yalnızca 1 puan toplayabildi. Bolu temsilcisi, bu sonuçlarla ligin son sırasında yer alıyor.

Boluspor'un ligdeki tek puanı, 12 Eylül'de Pendikspor ile oynanan ve 1-1 tamamlanan karşılaşmadan geldi.

Son tamamlanan maçında Antalyaspor'a sahasında 1-0 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, Alagöz Holding Iğdır FK karşısında sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.

BOLUSPOR'UN SON MAÇI NEDEN YARIDA KALDI?

Boluspor'un 14 Ekim Çarşamba günü Ümraniyespor ile oynadığı Trendyol 1. Lig 10. hafta mücadelesi, yoğun yağış nedeniyle tamamlanamadı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 57. dakikasında zemin koşullarının ağırlaşması üzerine hakem Berkay Erdemir oyunu durdurdu.

Verilen aranın ardından hava ve saha şartları müsabakanın devamına izin vermeyince karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi.

Bu nedenle Ümraniyespor-Boluspor mücadelesi, tamamlanmış bir lig maçı olarak değerlendirilmiyor.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-BOLUSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre müsabakayı Oğuzhan Gökçen yönetecek.

Karşılaşmanın hakem ekibi şöyle:

  • Orta hakem: Oğuzhan Gökçen
  • Yardımcı hakem: Mahmut Gülle
  • Yardımcı hakem: Sabri Öğe
  • Dördüncü hakem: Birkan Altındaş

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-BOLUSPOR REKABETİNDE SON MAÇLAR

İki takım, 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de iki kez karşı karşıya geldi.

  • 19 Ekim 2025: Alagöz Holding Iğdır FK 1-1 Boluspor
  • 8 Mart 2026: Boluspor 2-0 Iğdır FK

Geçen sezonun ilk karşılaşması eşitlikle sonuçlanırken ikinci mücadeleyi Boluspor kazandı.

Bu sezon ise iki takım çok farklı bir puan tablosuyla karşı karşıya geliyor. Alagöz Holding Iğdır FK üst sıralarda yer alırken Boluspor ligdeki ilk galibiyetini arıyor.

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIRSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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