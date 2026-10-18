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Anasayfa TFF 1.Lig Alagöz Holding Iğdır FK tek golle galip

Alagöz Holding Iğdır FK tek golle galip

Trendyol 1. Lig'de Boluspor ile karşı karşıya gelen Alagöz Holding Iğdır FK, mücadeleyi 1-0 kazandı ve zirve takibinde hata yapmadı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 15:35
Alagöz Holding Iğdır FK tek golle galip

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan, Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor mücadelesi ile devam etti. Iğdır FK, karşılaşmayı dakika 72'de Leandro Bacuna'nın kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Ev sahibi takım puanını 23'e çıkararak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti ve zirve takibinde haftayı hatasız kapattı. Boluspor ise 1 puan ile ligin sonuncu sırasındaki kötü gidişatını sürdürdü.

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