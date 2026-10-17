Yiğido, Sarıyer’i ağırlıyor

Sivasspor, 1. Lig'in 11. haftasında bugün sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Sivas temsilcisi, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı. Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine 15 puan yazdırdı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Sivasspor, 1. Lig'in 11. haftasında bugün sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Sivas temsilcisi, geride kalan 10 haftada 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan topladı. Sarıyer ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda hanesine 15 puan yazdırdı.