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Yarım asırlık zafer

Kayserispor, 49 yıldır galip gelemediği Antalya deplasmanında tarihi bir zafere imza attı. Yarım asırlık hasrete son veren sarı-kırmızılılar dış sahada yenilmeyen tek takım

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Yarım asırlık zafer

Kayserispor, Antalya deplasmanında yıllardır süren şanssızlığını kırdı. Son olarak 49 yıl önce Antalya'da galibiyet sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle hasrete son verdi. Kayseri, Antalya deplasmanındaki son lig galibiyetini en son 23 Ekim 1977 tarihinde 2-1'lik skorla elde etmişti. 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, puanını 25'e yükselterek 1. Lig'deki liderliğini perçinledi.

KAYSERİSPOR'A AĞIR FATURA

PFDK, tribünde seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılması nedeniyle Kayserispor'a 140 bin TL para cezası verdi. Taraftarların neden olduğu saha olayları için de kulübe 140 bin TL ceza uygulandı. Kurul, akreditasyon sisteminin işletilmemesi nedeniyle de Kayserispor'a 140 bin TL para cezası verilmesine karar verdi. Böylece kulübün cezalarının toplamı 420 bin TL'ye ulaştı. PFDK, Kayserispor Kulüp Doktoru Mehmet Karakuş'a da 3 maç giriş yasağı ve 30 bin TL para cezası verdi.

Kayserispor bu sezon dış sahada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak deplasmanda mağlup olmayan tek takım unvanını korudu.

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