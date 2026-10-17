Iheanacho tarih yazdı

Sezon başından bu yana gol yollarındaki etkili performansıyla dikkat çeken Kelechi Iheanacho, üst üste 10 maçta ağları havalandırarak Türk futbolunun efsane golcüleri Metin Oktay ve Saffet Sancaklı'nın gol rekorunu geride bıraktı. Metin Oktay, 1962-63 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de üst üste 9 maçta gol atmayı başarmıştı. Saffet Sancaklı da 1995-96 sezonunda Kocaelispor formasıyla aynı başarıya imza atmıştı.

KULÜP REKORUNU KIRDI

Kelechi Iheanacho, daha önce Mardin 1969 Spor karşısında kaydettiği golle üst üste 9 maçta gol atma başarısı göstermişti. Bu performansıyla Bursaspor'un eski golcüsü Fernandao'nun 2014-15 sezonunda yakaladığı 8 maçlık seriyi geride bırakan Nijeryalı futbolcu, örceti gün Muğlaspor karşısında da 2 gol sevinci yaşayarak kendi rekorunu geliştirdi. Üst üste 10 maçta gol atmayı başararan Nijeryalı yıldız, Bursaspor kariyerinde de kulüp rekorunu geride bıraktı.

BURSA'YI TEK BAŞINA SIRTLIYOR

Üst üste 10 maçta gol atmayı başaran Nijeryalı gol silahı Kelechi Iheanacho, hem Bursaspor tarihindeki yerini sağlamlaştırdı hem de Türk futbolunun geçmişteki önemli gol serilerini geride bırakarak sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bursaspor'un 1. Lig'de attığı 20 golün 14'ü ondan geldi. Ligdeki 20 takımın 11'inden daha fazla gol attı.

2014-15 sezonunda Brezilyalı Jose Fernandao'nun üst üste 8 maçta gol atarak kırdığı rekoru geçen hafta aşan Iheanacho, şimdi hem yeşil-beyazlı formanın hem de Türk futbolunun yeni rekor sahibi konumunda.