Gümrük’te Sağlam sesleri

Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Karagümrük FK yönetimi, tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile görüşme gerçekleştirecek. Ertuğrul Sağlam, kariyer başlangıcında 2005-2007 yılları arasında en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Kayseri günlerinde yıldızı parlayan Sağlam, 2009-2010 sezonunda da Bursaspor'u Süper Lig şampiyonu yaptı. Sağlam'ın adı geçtiğimiz ay Esenler Erokspor, ardından da Antalyaspor ile anılmıştı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Karagümrük FK yönetimi, tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile görüşme gerçekleştirecek. Ertuğrul Sağlam, kariyer başlangıcında 2005-2007 yılları arasında en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Kayseri günlerinde yıldızı parlayan Sağlam, 2009-2010 sezonunda da Bursaspor'u Süper Lig şampiyonu yaptı. Sağlam'ın adı geçtiğimiz ay Esenler Erokspor, ardından da Antalyaspor ile anılmıştı.