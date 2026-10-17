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Anasayfa TFF 1.Lig Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında heyecan sürüyor. 1. Lig'de 11. hafta maçında Ekenler Beton Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor karşı karşıya gelecek. Sivas'da oynanacak olan bu mücadele öncesi tüm detaylar haberimizde...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 09:24
Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ekenler Beton Sivasspor sahasında SMS Grup Sarıyerspor'u konuk edecek. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Sarıyerspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da oynanacak.

SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Sarıyerspor maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-SARIYERSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

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