Burhan Eşer umutlu

Seri galibiyetler alacaklarını söyleyen Bodrum Teknik Direktörü Burhan Eşer, “Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına yansıyacaktır” dedi
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1'inci Lig'in hafta içi mesaisinde deplasmanda Sarıyer'i 4-1 yenip kötü gidişatına son veren Bodrum Futbol Kulübü bugün evinde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Süleyman Bahadır yönetecek. Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından toparlandıklarını ve Sarıyer maçında iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, "Deplasmanda ilk galibiyetimizi güzel bir oyunla aldık. Çok yeni bir takımız ve potansiyelli oyuncularımız var. Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına da yansıyacaktır" dedi. Taraftar desteğinin iç saha maçlarında önemli olduğunu vurgulayan Genç teknik adam, takımın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu aktardı. Eşer, taraftarların desteğinin oyuncuların motivasyonunu artırdığını dile getirerek, Bodrum çatısı altında birlik olunması gerektiğini kaydetti.