Mardinspor 2’de 2 yaptı

Mardin, K.Gümrük'ü de 1-0'la geçti. Geçen hafta Bursa'da 2-1 kazanan Mardin ekibi, 10'da Dimitrov'un golüyle 2'de 2 yaptı. Bulgar golcü, Bursa'ya uzatmada attığı galibiyet golünün benzerini K.Gümrük ağlarına da gönderdi. Öte yandan Gümrük'te maç öncesinde teknik direktör Stanojevic'le yollar ayrıldı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Mardin, K.Gümrük'ü de 1-0'la geçti. Geçen hafta Bursa'da 2-1 kazanan Mardin ekibi, 10'da Dimitrov'un golüyle 2'de 2 yaptı. Bulgar golcü, Bursa'ya uzatmada attığı galibiyet golünün benzerini K.Gümrük ağlarına da gönderdi. Öte yandan Gümrük'te maç öncesinde teknik direktör Stanojevic'le yollar ayrıldı.