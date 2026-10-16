Manisa’ya 90+6 şoku!

Alt taraftan kurtulmak isteyen Manisa FK ile E.Erok'un Manisa'daki mücadelesinde kazanan çıkmadı. Siyah-beyazlılar, 80'de Ada İbik'in golüyle öne geçti. Erok, 90+6'da Kanga'nın penaltı golüyle puanı kaptı. Ege ekibinin galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, E.Erok ise deplasmandaki namağlup ünvanını sürdürdü.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Alt taraftan kurtulmak isteyen Manisa FK ile E.Erok'un Manisa'daki mücadelesinde kazanan çıkmadı. Siyah-beyazlılar, 80'de Ada İbik'in golüyle öne geçti. Erok, 90+6'da Kanga'nın penaltı golüyle puanı kaptı. Ege ekibinin galibiyet hasreti 8 maça çıkarken, E.Erok ise deplasmandaki namağlup ünvanını sürdürdü.