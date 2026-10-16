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Bursaspor'da Iheanacho sov

Bursaspor Muğla'da gol makinesi Iheanacho ile coştu. Nijeryalı yıldız, attığı 2 gol, 1 asistle galibiyeti getirdi. 13 gole ulaşıp tüm maçlarda ağları sarstı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
Bursaspor'da Iheanacho sov
1. Lig'in şampiyonluk adayı Bursaspor, Muğla'da Kelechi İheanacho'yla kazandı. Timsahlar, ilk yarısı golsüz biten maçta, 2. devrede 58 ve 79'da 30 yaşındaki Nijeryalı yıldızı ile 83'te asist yaptığı Hüseyin Maldar'ın golleriyle 3-0 galip geldi. İhenacho, tüm maçlarda ağları sarstı ve 13 gol, 3 asistle takımını sırtladı.
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