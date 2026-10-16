Bursaspor'da Iheanacho sov

Bursaspor Muğla'da gol makinesi Iheanacho ile coştu. Nijeryalı yıldız, attığı 2 gol, 1 asistle galibiyeti getirdi. 13 gole ulaşıp tüm maçlarda ağları sarstı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 06:50
1. Lig'in şampiyonluk adayı Bursaspor, Muğla'da Kelechi İheanacho'yla kazandı. Timsahlar, ilk yarısı golsüz biten maçta, 2. devrede 58 ve 79'da 30 yaşındaki Nijeryalı yıldızı ile 83'te asist yaptığı Hüseyin Maldar'ın golleriyle 3-0 galip geldi. İhenacho, tüm maçlarda ağları sarstı ve 13 gol, 3 asistle takımını sırtladı.