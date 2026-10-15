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Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor ile Bursaspor, haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde puan mücadelesi verecek. Futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadele, Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak. İşte Muğlaspor - Bursaspor maçıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

MUĞLASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Muğlaspor - Bursaspor maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

MUĞLASPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - Bursaspor maçı TRT Türk kanalında canlı yayınlanacak.

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