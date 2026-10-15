Mardin 1969 Spor-Karagümrük maçını takip etmek için tıklayınız...

Mardin 1969 Spor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında üç puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak mücadele, Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak. İşte Mardin 1969 Spor - Karagümrük maçının canlı yayın bilgileri, maç saati ve stadyum detayları...

MARDİN 1969 SPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Mardin 1969 Spor - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak.

MARDİN 1969 SPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin 1969 Spor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşması tabii Spor 6 ekranlarında canlı yayınlanacak.

TABİİ SPOR 6 CANLI İZLE

MARDİN 1969 SPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki mücadele, Mardin'de bulunan 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak.