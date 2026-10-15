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Anasayfa TFF 1.Lig Manisa FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı!

Manisa FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 10. hafta müsabakasında Manisa FK ile Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 22:58
Manisa FK ile Esenler Erokspor puanları paylaştı!

1'İNCİ Lig'de evinde Esenler Erokspor'u konuk eden Manisa Futbol Kulübü, 1-0 önde götürdüğü maçı 90+6'ncı dakikada yediği golle 1-1 berabere tamamladı. Müsabakanın ilk devresi golsüz berabere sonuçlandı. Ev sahibi Manisa FK dakikalar 80'i gösterdiğinde Ada'nın golüyle öne geçti. Müsabakanın son anlarında Esenler Erokspor lehine penaltı düdüğü çalındı. Maçın 90+6'ncı dakikasında Kanga penaltıyı gole çevirdi. Son saniye golüyle galibiyeti kaçıran Manisa FK galibiyet hasretini 9 maça çıkardı ve 10 puana yükseldi. Esenler Erokspor da puanını 9 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28'inci dakikada Manisa FK'da Ada'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutu Faye'ye çarparak kornere gitti.

60'ncı dakika Esenler Erokspor'da korner için topun başına Enes geçti. Enes'in ön direğe gönderdiği orta, kafalardan sekerek kale önündeki Gueye'nin önüne düştü. Gueye'nin yakın mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü ve auta çıktı.

71'inci dakikada Esenler Erokspor'da Enes'in ceza sahasının solundan çektiği şutu kaleci Egemen müdahalesiyle kornere çeldi.

80'inci dakikada kornerde topun başına geçen Anziani'nin ortasını savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahasının solunda topu önünde bulan Ada, yere düşmeden ayağının dışıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

90+6'ncı dakikada Esenler Erokspor'da Recep'in ceza sahasının dışından çektiği şut auta gitti. Pozisyonun adından Esenler Eroksporlu oyuncular pozisyon esnasında şutun Atakan'ın eline çarparak gittiği gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu. Hakem incelemesini yaptı ve penaltı kararı verdi. Esenler Erokspor'da topun arkasına geçen Kanga, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-1.

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