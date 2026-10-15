Fatih Karagümrük, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile 12 Ekim Pazartesi günü yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Büyük Karagümrük ailesinin değerli bir parçası olarak göreceğimiz Aleksandar Stanojevic'e ve ekibine; Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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