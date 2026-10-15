Batman nihayet

Batman, İstanbul’u 4-2 yenip 3 maç sonra kazandı. 2 gol atan Gökhan Altıparmak, birer gol ve asistle oynayan Rahman Buğra ile Biron yıldızlaştı
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 06:50
Trendyol 1. Lig'de Batman Petrolspor, evinde İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. 31'de Rahman, 42 ve 46'da 'de Gökhan Altıparmak ile 65'te Biron, 3 maçlık yenilgi serisinin ardından galibiyeti getiren isimler oldu. Boğalar'da ise 47'de Cham ve 72'de Fall'ın golleri yetmedi. İkide sıfır çeken İstanbulspor, 5 puanda kalırken, düşme hattından çıkamadı.