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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa TFF 1.Lig Yiğido kaçamadı

Yiğido kaçamadı

1. Lig’de üst sıraları hedefleyen iki takımın mücadelesinde Yiğidolar, 66’da Yusuf Cihat’ın şık aşırtmasıyla 1-0’ı buldu. Ban-Ban, 83’te Enes Aydın’ın golüyle 1 puanı almayı başardı

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Yiğido kaçamadı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın Bandırma'daki karşılaşmasında orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İki takım da savunmaları aşmakta zorlanırken, yağış altında oynanan maçta futbolcular zaman zaman ayakta durmakta zorlandı.

6 MAÇTIR NAMAĞLUP

İkinci yarıda gol perdesini Sivasspor açtı. 66'da Yusuf Cihat, sol çaprazdan şık bir aşırtmayla durumu 1-0 yaptı. Beraberlik için bastıran bordo-beyazlılar, 83'te aradığı golü buldu. Muhammed'in kornerinde Enes Aydın, kafayla golü atıp sonucu ilan etti. Ban-Ban'ın evinde galibiyet hasreti 2 maça çıkarken, Sivas ekibi yenilmezlik serisini 6 maça taşıdı.

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