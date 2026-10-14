Ümraniyespor-Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Berkay Erdemir, 57'nci dakikada yağışın artması ve zeminin ağırlaşması sebebiyle mücadeleye 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hava şartlarında değişiklik olmamasıyla birlikte müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.