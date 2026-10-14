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Anasayfa TFF 1.Lig Ümraniyespor-Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

Ümraniyespor-Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

Trendyol 1’inci Lig’in 10’uncu haftasında Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma yoğun yağış nedeniyle ertelendi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 19:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2026 19:02
Ümraniyespor-Boluspor maçı yağmur nedeniyle ertelendi!

1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Ümraniyespor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmada hakem Berkay Erdemir, 57'nci dakikada yağışın artması ve zeminin ağırlaşması sebebiyle mücadeleye 15 dakika ara verdi. Aranın ardından hava şartlarında değişiklik olmamasıyla birlikte müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

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