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Anasayfa TFF 1.Lig “Şampiyon olacağız”

“Şampiyon olacağız”

1. Lig'de evinde Mardin'e yenilip zirve yarışında alan Bursaspor'da Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal, umut dağıttı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
“Şampiyon olacağız”
1. Lig'de evinde Mardin'e yenilip zirve yarışında alan Bursaspor'da Proje Kurulu Başkanı ve Bursastore Sorumlusu Enbiya Topal, umut dağıttı. Topal, "Bursaspor taraftarı yıllarca çok üzüldü, çok haksızlığa uğradı fakat son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da hak ettiği mutluluğa ve hak ettiği şampiyonluğa mutlaka ulaşacak. İnancımızda en ufak bir azalma yok, bize inanan taraftarımızın da endişesi olmasın. Her zafere ulaştıran bir sefer vardır" dedi.
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