Kayserispor Antalya'da farklı kazandı!

Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Antalyaspor evinde Metro Holding Kayserispor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kayserispor puanını 25 yaparak liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Trendyol 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Antalyaspor, sahasında Metro Holding Kayserispor'u konuk etti. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Birkan Altındaş düdük çaldı. Altındaş'ın yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Sabri Öğe üstlendi. Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip 2'nci dakikada Moreno'nun golüyle öne geçti. 24'üncü dakikada Seferi skoru 2-0'a getirirken, 37'nci dakikada Camara takımının 3'üncü golünü ve attı ve ilk yarı Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi. 53'üncü dakikada bir kez daha sahneye çıkan Seferi skoru 4-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı.