Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Eminevim Ümraniyespor - Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eminevim Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Boluspor'u konuk edecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler fotomaç canlı skor ekranından maçı takip edebilir. Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçına dair detaylar ve canlı izleme bağlantısı haberimizde...

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eminevim Ümraniyespor - Boluspor maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak.

ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI TAKİP ET