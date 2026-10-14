Bodrum’da Aboubakar şov

1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Sarıyer ile Bodrum, Sarıyer'de kozlarını paylaştı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Sarıyer ile Bodrum, Sarıyer'de kozlarını paylaştı. Muğla temsilcisi, 4 golle şov yapıp 4-1 kazandı. Ege ekibi, 7'de Yusuf, 15 ve 23'te Aboubakar ile 75'te Berkay'ın golleriyle futbol resitali sundu. Sarıyer'in tek golü, 81'de Doğan Can'dan geldi. Martılar, 90+1'de kazandığı penaltıyı Eze'nin ayağından direğe nişanladı. Bodrum'da bu sezon 6. maçını oynayan, Beşiktaş'ta iz bırakan isimlerden 34 yaşındaki Kamerunlu yıldız Aboubakar, gol sayısını 3'e yükseltti. Bodrum 2 maç sonra kazanırken, Sarıyer'in galibiyet hasreti ise 2 maça çıktı