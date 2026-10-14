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Anasayfa TFF 1.Lig Batman Petrolspor - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Batman Petrolspor - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Batman Petrolspor-İstanbulspor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri ve canlı takip detayları haberimizde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 08:59
Batman Petrolspor - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Batman Petrolspor - İstanbulspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de heyecan, 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın mücadelelerinden birinde Batman Petrolspor ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde "Batman Petrolspor-İstanbulspor maçı saat kaçta?", "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Maç nasıl takip edilir?" sorularına yanıt arıyor. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı maç takibi detayları belli oldu. İşte Batman Petrolspor-İstanbulspor maçıyla ilgili tüm ayrıntılar...

BATMAN PETROLSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasındaki Batman Petrolspor-İstanbulspor karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

BATMAN PETROLSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Batman Petrolspor ile İstanbulspor arasındaki karşılaşmanın başlama saati 14.30 olarak açıklandı.

BATMAN PETROLSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Batman Petrolspor-İstanbulspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BATMAN PETROLSPOR - İSTANBULSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ET!

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