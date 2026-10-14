Ankara Keçiörengücü ile Alagöz Holding Iğdır FK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Gökcan Kaya'nın son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topa gelişine vuran Serdar Gürler'in şutu az farkla auta çıktı.
28. dakikada Gökcan Kaya'nın dar açıdan şutunda kaleci Mehmet topu çeldi. Seken topu önünde bulan Serdar Gürler'in şutunu ise savunma önledi.
58. dakikada Keçiörengücü'nün atağında içeriye yapılan orta kafalardan sekerek Wellington'un önüne düştü. Wellington'un vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.