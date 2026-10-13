Kenan Koçak fark yarattı

Sezona iddialı başlayan Iğdır FK, teknik direktör Kenan Koçak ile başarılı bir dönem geçiriyor.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Sezona iddialı başlayan Iğdır FK, teknik direktör Kenan Koçak ile başarılı bir dönem geçiriyor. Almanya'da Waldhof Mannheim, SV Sandhausen ve Hannover 96'da görev yapan Koçak, A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını da yapmıştı. Iğdır FK ile yeniden anlaşan teknik adam, takımın oyun planı ve taktik tercihlerini bizzat yönetiyor. Kenan Koçak'ın göreve gelmesinin ardından takımda disiplinli oyun anlayışı ve mücadele gücü öne çıktı.