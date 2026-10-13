Iheanacho durmuyor

Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor, önceki gün konuk ettiği Mardin karşısında beklemediği bir yenilgi aldı. İlk dakikadan son ana kadar oyunun kontrolünü elinde bulunduran yeşil-beyazlılar, 90'da gelen golle 2-1 yenildi. Takımının tek golünü atan Iheanacho, bir kez daha sahneye çıktı. Bu sezon durmak bilmeyen başarılı futbolcu, geride kalan 9 haftanın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. 12 golle krallık yarışında zirveye kurulan Nijeryalı oyuncu, büyük katkı sağladı.

1.5 ORTALAMA

Ayrıca iki de asisti bulunan 30 yaşındaki futbolcu, maç başına 1.5 skor ortalamasına ulaştı. Takımının attığı 17 golün 14'ünde imzası bulunan yıldız isim, Trendyol 1. Lig'e adeta damgasını vurdu. İki kez duble yapan Iheanacho, 2 kez de bir maçı hem gol hem asistle tamamladı. 5 karşılaşmada ise 1'er gol kaydeden başarılı futbolcu hiç boş geçmedi. Şimdi Muğlaspor mücadelesine hazırlanan yıldız futbolcu, gollerine kaldığı yerden devam etmek istiyor. Mardin yenilgisine karşın Bursaspor, ikinci sırayı kaybetmedi.

Vefa örneği

Iheanacho attığı golden sonra, geçtiğimiz hafta vefat eden Bursaspor Kulübü baş aşçısı Ramazan Korkmaz'ın aşçı şapkasını takarak merhumu andı. Korkmaz için dua ederken, Iheanacho'nun bu vefa örneğini yeşil-beyazlı camiada büyük bir takdirle karşıladı. Iheanacho karakteriyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.

Geçen sezon İskoç ekibi Celtic forması giyen Iheanacho, toplamda 8 lig maçında forma giymişti. Bu sürede 3 gol atan Nijeryalı futbolcu, Bursaspor'da adeta yeniden doğdu.