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Anasayfa TFF 1.Lig Dönmezer Hull City’de

Dönmezer Hull City’de

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 18 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer’in ocak ayında ayrılacağını açıklayıp, “Hull City ile anlaşmaya vardık. 1 milyon 50 bin sterlin bonservis kazanacağız” dedi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Dönmezer Hull City’de
Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunu koruyan ve en yakın takipçisi Bursaspor ile arasındaki puan farkını 3'e yükselten Kayserispor, önemli bir oyuncu satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Takımın 18 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, İngiliz ekibi Hull City ile her konuda anlaşmaya vardı. Kayseri Başkanı Ali Çamlı, "Deniz Dönmezer'in transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya vardık. 1 milyon 50 bin sterlin bonservis kazanacağız. Sonraki satıştan yüzde 15 payımız var. Ocak ayında imzalar atılacak" dedi. GERİDE kalan 9 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 22 puan toplayan ve zirvede tek başına bulunan Kayserispor, iyi gidişini sürdürüyor. Haftalardır Bursaspor ile puan eşitliğiyle liderlik koltuğunu paylaşan Kayserispor, zirvede artık yalnız. Sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Manisa FK'yi 3-2 yenerek 22 puana ulaştı. Bursaspor ve Iğdır FK 19'ar puanla sarıkırmızılıları takip ediyor. Kayserispor, 10. haftada yarın saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
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